В Госдуме предложили разрешить полный отказ от бумажных ЖКХ-квитанций

По его мнению, многие россияне уже пользуются цифровыми сервисами для оплаты коммунальных услуг — через портал «Госуслуги», ГИС ЖКХ, банковские приложения и онлайн-сервисы управляющих компаний. Однако в ряде регионов бумажные платежки продолжают рассылаться, даже если потребитель выбрал электронный способ получения документов.

Такая практика приводит к лишним расходам со стороны поставщиков услуг и мешает более широкому переходу на цифровой формат. Депутат считает, что у граждан должно быть право самостоятельно выбирать, как именно получать счета — в бумажном виде или в электронном. При этом, если человек выразил согласие на электронные платежи, бумажная рассылка должна быть прекращена.

Предлагаемый подход, по мнению парламентария, поможет снизить административные издержки, повысит удобство и прозрачность в расчетах, а также укрепит доверие граждан к системе ЖКХ.