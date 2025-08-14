В Госдуме предложили регулировать использование ИИ в агитации

Согласно документу, кандидаты смогут использовать ИИ для генерации агитационных материалов, включая изображения людей. Однако это потребует обязательной маркировки — информации об использовании искусственного интеллекта должно быть в печатных материалах, телевизионных роликах и публикациях в СМИ.

Центральная избирательная комиссия получит право устанавливать правила создания таких материалов. Как отмечают авторы инициативы, эти меры направлены на предотвращение злоупотреблений цифровыми технологиями в избирательном процессе.

Нилов пояснил, что быстрое развитие ИИ-технологий требует своевременного регулирования. По его словам, новые правила помогут избежать применения «грязных технологий» в ходе выборов.