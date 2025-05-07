В Госдуме предложили сделать вакцинацию от аллергии на пыльцу бесплатной

В документе указано, что в России завершается разработка первой вакцины, предназначенной для профилактики аллергии на пыльцу березы и сопутствующие ей пищевые аллергены. По словам депутата, после государственной регистрации вакцины, ее следовало бы включить в Национальный календарь профилактических прививок (НКПП). Это позволит гражданам, у которых есть подтвержденный диагноз аллергии, получить вакцину бесплатно по полису ОМС.

Согласно официальным данным, в период цветения растений от аллергического ринита, или «сеной лихорадки», страдают до 20−30% населения, а по оценкам, этот показатель может достигать и 80%.