В Госдуме предложили сделать вакцинацию от аллергии на пыльцу бесплатной

Опубликовано 07 мая 2025, 12:211 мин.
В Госдуме предложили сделать вакцинацию от аллергии на пыльцу бесплатнойДепутат предложил вакцинировать людей по полису ОМС
В Госдуме предложили предоставить гражданам с аллергией на пыльцу березы возможность бесплатного вакцинироваться в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС). Депутат Ярослав Самылин («Новые люди») направил обращение в Минздрав России с просьбой рассмотреть возможность включения новой отечественной вакцины против аллергии в список сезонных прививок для людей, страдающих аллергическими заболеваниями.
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В документе указано, что в России завершается разработка первой вакцины, предназначенной для профилактики аллергии на пыльцу березы и сопутствующие ей пищевые аллергены. По словам депутата, после государственной регистрации вакцины, ее следовало бы включить в Национальный календарь профилактических прививок (НКПП). Это позволит гражданам, у которых есть подтвержденный диагноз аллергии, получить вакцину бесплатно по полису ОМС.
Согласно официальным данным, в период цветения растений от аллергического ринита, или «сеной лихорадки», страдают до 20−30% населения, а по оценкам, этот показатель может достигать и 80%.