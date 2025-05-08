В Госдуме предложили штрафы до 1 млн рублей для хостинг-провайдеров

С февраля прошлого года в России вступили в силу нормы, обязывающие хостинг-провайдеров уведомлять Роскомнадзор (РКН) о своей деятельности и подтверждать возможность безопасного хранения данных. Это привело к созданию государственного реестра таких компаний, и те, кто не числится в этом списке, не могут предоставлять услуги хостинга. Более того, государственные и муниципальные организации должны использовать только провайдеров из этого реестра.

Горелкин отметил, что несмотря на новые требования, на рынке остаются компании, которые продолжают игнорировать закон. Проект закона предлагает штрафовать такие компании: физических лиц — до 100 тысяч рублей, индивидуальных предпринимателей — до 500 тысяч, а юридических лиц — до 1 миллиона рублей. Также будут штрафовать оператора государственных информационных систем, которые продолжают работать с незаконными хостерами.

Горелкин подчеркнул, что обычные пользователи хостинговых услуг не будут подвергаться штрафам, однако, по его словам, им стоит задуматься о переносе своих данных на серверы проверенных российских компаний.