В Госдуме предложили создать платформу VR-стажировок для студентов

15 марта 2026
В Госдуме предложили создать платформу VR-стажировок для студентовТехнология поможет учащимся из отдаленных регионов
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился к главе Минцифры Максуту Шадаеву с инициативой создать в России единую национальную платформу для виртуальных стажировок с использованием VR-технологий. В своем обращении парламентарий отметил, что более половины выпускников вузов не работают по специальности, а еще 30 процентов трудятся не по профилю.
Одной из главных причин он назвал отсутствие практического опыта из-за невозможности пройти очную стажировку. Студенты из отдаленных населенных пунктов часто не имеют доступа к ведущим компаниям. Такая же проблема существует у людей с ограниченными возможностями и пожилых граждан, желающих освоить новую профессию.
По мнению Чернышова, виртуальная платформа позволит учащимся из любых регионов получать ценные навыки и закреплять знания без необходимости переезда. Стажировки можно будет проходить дистанционно в организациях России и дружественных стран.