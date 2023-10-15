В Госдуме предложили субсидировать рост цен на обучение в российских вузах

В Госдуме предложили субсидировать рост цен на обучение в российских вузахПри этом стоимость обучения оставалась фиксированной
В пресс-службе партии ЛДПР сообщили, что заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме, Сергей Леонов, выдвинул предложение, частично компенсировать увеличение стоимости обучения за счет федерального бюджета, пишет «Лента.ру».
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По словам Сергея Леонова, согласно действующему законодательству, вузы имеют право каждый год увеличивать стоимость обучения в пределах годовой инфляции.
Сегодня по закону об образовании вуз имеет право ежегодно повышать стоимость обучения в пределах годовой инфляции. В предстоящую осеннюю сессию депутаты фракции ЛДПР (я надеюсь, с учетом предложений и мнений наших региональных и муниципальных коллег) подготовят законопроект, который позволит государству на протяжении ближайших десяти лет из федерального бюджета субсидировать инфляционный рост стоимости обучения по самым востребованным в госструктурах специальностям.
Предложение Леонова означает, что оплата за обучение оставалась бы фиксированной в течение всего периода обучения, и разница между инфляцией и увеличением стоимости обучения была бы компенсирована из федерального бюджета.