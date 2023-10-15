В Госдуме предложили субсидировать рост цен на обучение в российских вузах

Сегодня по закону об образовании вуз имеет право ежегодно повышать стоимость обучения в пределах годовой инфляции. В предстоящую осеннюю сессию депутаты фракции ЛДПР (я надеюсь, с учетом предложений и мнений наших региональных и муниципальных коллег) подготовят законопроект, который позволит государству на протяжении ближайших десяти лет из федерального бюджета субсидировать инфляционный рост стоимости обучения по самым востребованным в госструктурах специальностям.