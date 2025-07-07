В Госдуме предложили учредить День киберспорта 7 июля

Как отметил парламентарий, киберспорт давно перестал быть просто развлечением, превратившись в серьезное спортивное направление. Российские игроки продолжают добиваться успехов на международной арене, несмотря на санкционное давление.

Россия стала первой страной в мире, признавшей киберспорт официальным видом спорта еще в 2001 году. За прошедшие годы в стране прошло более 10 тысяч турниров с участием 2,5 миллионов игроков. В 2024 году во Владивостоке состоялся международный чемпионат «Кибервосток», организованный по поручению президента.

Бабаков подчеркнул, что киберспорт способствует развитию цифровых технологий и формированию востребованных навыков — от командной работы до аналитического мышления.