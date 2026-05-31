В Госдуме предложили установить правила для ИИ на ЕГЭ

Опубликовано 31 мая 2026, 14:481 мин.
В Госдуме предложили установить правила для ИИ на ЕГЭИнициатива касается работы нейросетей на экзаменах
Депутат фракции «Новые люди» Ярослав Самылин обратился к руководителю Рособрнадзора Анзору Музаеву с предложением определить единые стандарты использования нейросетей в образовательной сфере. Особое внимание в инициативе уделено применению систем машинного зрения во время проведения ЕГЭ, пишет ТАСС.
В обращении отмечается, что системы машинного зрения уже используются для контроля на экзаменах и помогают повысить объективность оценки. Однако отсутствие прозрачных объяснений работы алгоритмов, по мнению депутата, может вызывать у школьников тревожность из-за возможных ошибочных фиксаций нарушений.
Предлагается закрепить правило, при котором аннулирование результатов или удаление участника не может происходить только на основании данных ИИ без проверки человеком. Также предлагается заранее информировать учеников о принципах работы систем наблюдения и публиковать статистику точности алгоритмов.
Инициатива направлена на снижение стресса во время экзаменов и повышение прозрачности технологий контроля.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
