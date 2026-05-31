В Госдуме предложили установить правила для ИИ на ЕГЭ

В обращении отмечается, что системы машинного зрения уже используются для контроля на экзаменах и помогают повысить объективность оценки. Однако отсутствие прозрачных объяснений работы алгоритмов, по мнению депутата, может вызывать у школьников тревожность из-за возможных ошибочных фиксаций нарушений.

Предлагается закрепить правило, при котором аннулирование результатов или удаление участника не может происходить только на основании данных ИИ без проверки человеком. Также предлагается заранее информировать учеников о принципах работы систем наблюдения и публиковать статистику точности алгоритмов.

Инициатива направлена на снижение стресса во время экзаменов и повышение прозрачности технологий контроля.