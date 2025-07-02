В Госдуме предложили включить ИИ и этику в новый закон о науке

Опубликовано 02 июля 2025, 22:521 мин.
В Госдуме предложили включить ИИ и этику в новый закон о наукеЗакон 1996 года признан устаревшим для современной реальности
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке Александр Мажуга заявил о необходимости законодательного регулирования использования искусственного интеллекта (ИИ) в научной деятельности. Выступая на всероссийском съезде молодых ученых в Уфе, он отметил, что действующий закон «О науке» 1996 года устарел и требует пересмотра.
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Основными нововведениями должны стать нормы, регулирующие этические аспекты научной работы и применение ИИ-технологий. По мнению депутата, современное законодательство не учитывает эти вопросы, хотя они приобретают ключевое значение в условиях цифровой трансформации науки.
Мажуга подчеркнул, что новый закон должен предусмотреть современные подходы к экспертизе исследований и оценке их результатов. Особое внимание планируется уделить вопросам ответственного использования искусственного интеллекта в научных целях.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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