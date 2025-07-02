В Госдуме предложили включить ИИ и этику в новый закон о науке

Основными нововведениями должны стать нормы, регулирующие этические аспекты научной работы и применение ИИ-технологий. По мнению депутата, современное законодательство не учитывает эти вопросы, хотя они приобретают ключевое значение в условиях цифровой трансформации науки.

Мажуга подчеркнул, что новый закон должен предусмотреть современные подходы к экспертизе исследований и оценке их результатов. Особое внимание планируется уделить вопросам ответственного использования искусственного интеллекта в научных целях.