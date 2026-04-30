В Госдуме предложили ввести общие правила использования ИИ в вузах

Опубликовано 30 апреля 2026, 12:571 мин.
В Госдуме предложили ввести общие правила использования ИИ в вузахРечь идет о единых нормах и студенческой этике
В российских университетах необходимо определить единые правила применения искусственного интеллекта (ИИ). Такое мнение высказал председатель профильного комитета Госдумы Сергей Кабышев. По его оценке, без четких ориентиров сложно разграничить допустимое использование технологий и подмену учебной деятельности.
Он считает, что в вузах следует формировать новую культуру обращения с ИИ. Предполагается, что такие инструменты станут частью студенческой этики, а не поводом для проверок.
По словам парламентария, внедрение технологий требует осмысленного подхода с учетом их возможностей и рисков. Основной задачей остается повышение качества образования и развитие личности. Также отмечается, что распространение ИИ является устойчивой тенденцией, которую нельзя игнорировать или регулировать только запретам