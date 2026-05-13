В Госдуме предложили ввести основы ИИ в школьную программу

Опубликовано 13 мая 2026, 15:131 мин.
В Госдуме предложили ввести основы ИИ в школьную программуОбучение могут начать с пятого класса
В Госдуме предложили добавить в школьную программу обучение работе с искусственным интеллектом (ИИ). Инициатива предусматривает появление модуля по ИИ-грамотности на уроках информатики или труда начиная с пятого класса, пишет РИА Новости.
© Ferra.ru
По мнению депутата Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Марины Ким, школьникам важно не только пользоваться цифровыми сервисами, но и понимать принципы работы нейросетей. В программу могут включить навыки составления запросов к ИИ, проверки информации, фактчекинга и оценки достоверности ответов.
Поводом для обсуждения стало активное использование учениками чат-ботов при выполнении домашних заданий и подготовке учебных материалов. В Госдуме считают, что ограничить применение таких технологий уже невозможно, поэтому внимание предлагается уделить ответственному использованию генеративного ИИ и пониманию его ограничений, отметила Ким.
Источник:РИА Новости
Автор:Ингела Воробьева
Теги: