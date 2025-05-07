В Госдуме предложили ввести юридическое определение дипфейков

По его словам, первый шаг — это определить, что именно считать дипфейком, и как можно регулировать подобный контент. Уже сейчас есть законы, касающиеся распространения ложной информации, но для борьбы с дипфейками в мошенничестве может потребоваться ужесточение ответственности.

Депутат отметил, что к середине года дипфейки станут повседневным инструментом у злоумышленников. Все чаще происходят случаи взлома мессенджеров, после чего злоумышленники рассылают голосовые сообщения или видео от имени знакомых. С помощью ИИ подделываются голос и внешность, что делает такие сообщения правдоподобными и повышает шанс обмана.

Он также подчеркнул важность создания доступных сервисов для распознавания подделок. Предлагается, чтобы крупные интернет-платформы начали помечать контент, созданный с помощью ИИ, особенно если он распространяется на широкую аудиторию.