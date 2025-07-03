В Госдуме предложили ввести занятия по ИИ в школы и колледжи

Опубликовано 03 июля 2025, 23:201 мин.
В Госдуме предложили ввести занятия по ИИ в школы и колледжиДепутаты предлагают создать онлайн-кружки
Депутаты Госдумы от партии «Новые люди» направили обращение к заместителю председателя правительства Дмитрию Чернышенко с предложением включить дополнительные занятия по работе с искусственным интеллектом (ИИ) в школьные и колледжские программы. По их мнению, современная цифровизация требует подготовки молодых людей к работе с новыми технологиями с ранних лет.
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В большинстве школ и колледжей сейчас отсутствуют системные кружки или факультативы, которые помогали бы учащимся освоить основы ИИ и понять, как его применять в жизни. Формальное изучение информатики часто не дает необходимых практических навыков для взаимодействия с искусственным интеллектом.
Авторы инициативы предлагают создать общероссийскую сеть онлайн-кружков и факультативов по ИИ, которые будут доступны во всех образовательных учреждениях. Эти занятия целесообразно начать уже в начальной школе в рамках внеурочной деятельности, а также расширить доступ к ним в колледжах и техникумах, где формируется значительная часть кадров для цифровой экономики.