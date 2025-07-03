В Госдуме предложили ввести занятия по ИИ в школы и колледжи

В большинстве школ и колледжей сейчас отсутствуют системные кружки или факультативы, которые помогали бы учащимся освоить основы ИИ и понять, как его применять в жизни. Формальное изучение информатики часто не дает необходимых практических навыков для взаимодействия с искусственным интеллектом.

Авторы инициативы предлагают создать общероссийскую сеть онлайн-кружков и факультативов по ИИ, которые будут доступны во всех образовательных учреждениях. Эти занятия целесообразно начать уже в начальной школе в рамках внеурочной деятельности, а также расширить доступ к ним в колледжах и техникумах, где формируется значительная часть кадров для цифровой экономики.