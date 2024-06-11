В Госдуме приняли закон «о праве на забвение» в интернете

Предложенные поправки в законодательство об информации и информационных технологиях требуют от операторов поисковых систем обеспечить «право на забвение» в сети. Это означает, что граждане могут требовать удаления из выдачи поисковиков информации о себе, которая устарела, недостоверна или нарушает законодательство.

Кроме того, законопроект распространяет требования об ограничении доступа к информации на всех операторов поисковых систем, даже если они не ориентированы на российский рынок. Они должны будут прекратить показ данных о сайтах, которые ограничены на территории РФ по требованию Роскомнадзора.