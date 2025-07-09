В Госдуме рассмотрят проект о поддержке производства гражданских беспилотников

Законопроект предусматривает налоговые льготы для производителей, включая нулевую ставку НДС при продаже таких беспилотников. Льгота распространяется на беспилотные аппараты весом от 0,15 до 30 кг.

Для более тяжёлых платформ уже действует освобождение от НДС. Документ разрабатывается в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы» с целью поощрения производства отечественных беспилотных авиационных систем. Секретарь Генерального совета партии, Владимир Якушев, подчеркнул важность данного законопроекта для стимулирования развития указанной отрасли.

«Законопроектом предлагается предусмотреть нулевую ставку НДС и для беспилотных гражданских воздушных судов массой от 0,15 килограмма до 30 килограммов, собранных на территории Евразийского экономического союза и освободить от данного налога двигатели, запасные части и иные комплектующие изделия, предназначенные для строительства, ремонта и (или) модернизации таких судов. Льгота будет действовать по 31 декабря 2027 года, что позволит проанализировать ее эффективность и принять решение о необходимости её пролонгации», — сообщили в «Единой России».