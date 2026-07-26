В Госдуме выступили за применение ИИ в культурной сфере под контролем человека

Опубликовано 26 июля 2026, 21:131 мин.
В Госдуме выступили за применение ИИ в культурной сфере под контролем человекаВопрос защиты авторских прав остается ключевым
Председатель комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова считает, что искусственный интеллект (ИИ) следует применять для ускорения технологических процессов, однако управление такими инструментами должно оставаться за человеком. По ее мнению, технологии необходимо использовать в интересах общества, не позволяя им определять решения самостоятельно, пишет ТАСС.
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Депутат также обратила внимание на необходимость защиты прав представителей культурной сферы. По ее словам, особого регулирования требует использование с помощью ИИ произведений, изображений, картин и внешности актеров и других авторов.
Казакова отметила, что важно определить механизмы защиты таких объектов и предотвратить нарушение прав их создателей. Она также выразила мнение, что в будущем применение искусственного интеллекта в сфере культуры должно регулироваться отдельным рамочным законом, при котором ведущая роль сохранится за человеком.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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