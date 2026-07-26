В Госдуме выступили за применение ИИ в культурной сфере под контролем человека

Депутат также обратила внимание на необходимость защиты прав представителей культурной сферы. По ее словам, особого регулирования требует использование с помощью ИИ произведений, изображений, картин и внешности актеров и других авторов.

Казакова отметила, что важно определить механизмы защиты таких объектов и предотвратить нарушение прав их создателей. Она также выразила мнение, что в будущем применение искусственного интеллекта в сфере культуры должно регулироваться отдельным рамочным законом, при котором ведущая роль сохранится за человеком.