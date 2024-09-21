В Госдуме заявили о необходимости развития отечественных аналогов YouTube

По его словам, в идеальных условиях все социальные сети должны быть открыты и функционировать без ограничений. Однако если некоторые сервисы не желают соблюдать правила, у пользователей должна быть возможность безболезненно перейти на другие платформы.

Чернышов также развеял слухи о своей поддержке блокировки YouTube, которые распространились в ряде Telegram-каналов, назвав эту информацию фейком. Он подчеркнул, что речь идет лишь о нарушениях, которые видеохостинг допускает в отношении российского законодательства.