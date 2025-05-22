В Госдуму внесли законопроект о регулировании ИИ в авторском праве

Инициатива предполагает внесение изменений в несколько статей ГК РФ. В частности, планируется уточнить правила патентования изобретений, использующих системы глубокого обучения. Такие технические решения смогут получить охрану в различных отраслях — от химии до транспорта.

Законопроект затрагивает статьи о программах для ЭВМ, условиях патентоспособности изобретений и промышленных образцов, а также об исключительных правах на них. Авторы предлагают закрепить правовой статус разработок с использованием ИИ.

В документе отмечается, что изменения позволят защищать интеллектуальную собственность в сфере компьютерных технологий. Это касается как самих алгоритмов искусственного интеллекта, так и их практического применения.