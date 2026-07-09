В «Госуслуги» добавили проверку личности по биометрии при покупке жилья

Опубликовано 09 июля 2026, 19:241 мин.
В «Госуслуги» добавили проверку личности по биометрии при покупке жильяНовая функция доступна в разделе «Жизненные ситуации»
В сервисе «Приобретение недвижимости» на портале «Госуслуги» появилась возможность подтверждать личность продавца и покупателя с помощью биометрии. Функцию добавили в раздел «Жизненные ситуации» по обращениям пользователей.
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Проверка проводится по изображению лица и предназначена для дополнительной защиты участников цифровых сделок с недвижимостью. По словам вице-премьера, главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко, использование биометрии должно повысить безопасность онлайн-оформления операций.
Сервис разработан при участии Росреестра, Минцифры России, Центра биометрических технологий и Аналитического центра при правительстве. Пользователи также могут получить через него информацию о проведении сделок купли-продажи и регистрации прав в ЕГРН.
Ранее компания «Азимут», входящая в госкорпорацию Ростех, начала внедрение отечественной системы биометрической идентификации по радужной оболочке глаза на объектах транспортной инфраструктуры.