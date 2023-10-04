В Грозном начали строить первый промышленный технопарк

В Грозном начали строить первый промышленный технопаркОн будет способствовать развитию технологий
В Грозном прошла церемония закладки первого кирпича в основание будущего первого промышленного технопарка. Председатель правительства региона Муслим Хучиев и заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных приняли участие в мероприятии, пишет ТАСС.
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С речью также выступил министр промышленности и энергетики Чеченской республики Адам Хакимов. Он рассказал, что технопарк даст возможность создать дополнительные рабочие места, а также повысит инвестиционную привлекательность региона.
Создание технопарка будет способствовать увеличению потенциала отечественного производства продукции электронной промышленности Чеченской Республики и Российской Федерации в целом, а также повышению инвестиционной привлекательности региона путем создания условий для потенциальных резидентов.
По словам Муслима Хучиева технопарк будет способствовать развитию технологий, обмену опытом и привлечению специалистов. Уже имеется 3 потенциальных резидента.
Для будущих резидентов здесь будут созданы условия для развития стартапов, привлечения талантливых специалистов и обмена опытом с ведущими игроками в электронной промышленности страны. Кроме того, наша республика готова предложить инвесторам широкий спектр преимуществ, включая налоговые льготы, инфраструктуру высокого уровня и поддержку со стороны органов исполнительной власти.