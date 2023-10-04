В Грозном начали строить первый промышленный технопарк

Для будущих резидентов здесь будут созданы условия для развития стартапов, привлечения талантливых специалистов и обмена опытом с ведущими игроками в электронной промышленности страны. Кроме того, наша республика готова предложить инвесторам широкий спектр преимуществ, включая налоговые льготы, инфраструктуру высокого уровня и поддержку со стороны органов исполнительной власти.