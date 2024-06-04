В Иннополисе открылся центр обработки данных

Открытие нового центра поддержали глава Татарстана Рустам Минниханов и генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Они отметили, что этот проект обеспечивает надежность и безопасность данных, а также повышает конкурентоспособность российских продуктов.

ЦОД представляет собой четыре машинных зала с общей мощностью 16 МВт. В компании «Атомдата-Иннополис» подчеркнули, что основное оборудование произведено в России, что способствует импортозамещению. Первая очередь ЦОД рассчитана на 250 стойко-мест и ожидается полная загрузка до конца года.

В будущем планируется построить еще одно здание ЦОД, что увеличит его мощность до 2000 стойко-мест. Уровень доступности Центра составляет 99,982%, что гарантирует стабильную работу системы обработки данных.