Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
В России
Опубликовано 04 июня 2024, 16:07
1 мин.

В Иннополисе открылся центр обработки данных

Ставшим крупнейшем в Поволжье
В Иннополисе, ставшем ИТ-городом Татарстана, начала работу первая очередь крупнейшего в Поволжье Центра Обработки и Хранения Данных (ЦОД). Этот проект является частью стратегии создания суверенитета в критически важной информационной инфраструктуре.
В Иннополисе открылся центр обработки данных

© Ferra.ru

Открытие нового центра поддержали глава Татарстана Рустам Минниханов и генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Они отметили, что этот проект обеспечивает надежность и безопасность данных, а также повышает конкурентоспособность российских продуктов.

ЦОД представляет собой четыре машинных зала с общей мощностью 16 МВт. В компании «Атомдата-Иннополис» подчеркнули, что основное оборудование произведено в России, что способствует импортозамещению. Первая очередь ЦОД рассчитана на 250 стойко-мест и ожидается полная загрузка до конца года.

В будущем планируется построить еще одно здание ЦОД, что увеличит его мощность до 2000 стойко-мест. Уровень доступности Центра составляет 99,982%, что гарантирует стабильную работу системы обработки данных.

Источник:РИА Новости
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#данные
,
#технологии
,
#IT