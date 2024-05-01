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В России
Опубликовано 01 мая 2024, 22:35
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В «Иннополисе» построят вторую очередь индустриального парка

В 2026 году
Генеральный директор особой экономической зоны (ОЭЗ) «Иннополис» Ренат Халимов сообщил, что строительство второй очереди индустриального парка «Иннопарк» на территории ОЭЗ начнется в 2026 году.
В «Иннополисе» построят вторую очередь индустриального парка

© Ferra.ru

Первая очередь «Иннопарка» уже заполнена резидентами. В июне 2024 года состоится ее официальное открытие.

Вторая очередь будет построена в 2026 году. Халимов отметил, что сейчас основной объем инвестиций направляется в индустриальный парк «Лаишево», где есть большой потенциал для размещения промышленных проектов.

В «Лаишево» будут построены новые производственные площади, сети и предоставлены земельные участки под реализацию проектов. Там можно будет как построить завод с нуля, так и взять в аренду уже готовые площади.

На площадке «Иннопарка» без учета расширения планируется разместить около 15 технологичных производств. С учетом потенциала расширения там можно разместить до 100 предприятий.

Сейчас на площадке «Иннопарка» свои проекты реализуют пять компаний.