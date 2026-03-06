В Иннополисе создали ИИ для анализа всех видов медицинских снимков

Большинство существующих решений узкоспециализированы и работают только с одним типом данных — например, с КТ. «Инновит» способен обрабатывать сразу несколько видов исследований: КТ, МРТ, рентген, УЗИ и маммографию. Система находит патологии, выделяет зоны изменений и автоматически формирует текстовое описание снимка

В основе лежит фундаментальная модель компьютерного зрения на архитектуре Florence-2. Ее обучили на базе из более чем 100 тысяч изображений. Для повышения точности разработчики применили новую функцию потерь. В команду вошли специалисты по машинному обучению и клинические эксперты.

В планах — расширить обучающие данные и подключить языковые модели, чтобы учитывать историю болезни пациента. Создатели отмечают, что система требует меньше вычислительных ресурсов и затрат на обслуживание по сравнению с набором узких моделей.