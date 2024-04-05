В Иннополисе создали ИИ-сервис для промышленных товаров Минпромторга РФ

Опубликовано 05 апреля 2024, 20:35
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В Иннополисе создали ИИ-сервис для промышленных товаров Минпромторга РФОн уже исправил более 750 тысяч ошибок в данных
Ученые из Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта Университета Иннополис разработали сервис на базе искусственного интеллекта (ИИ), предназначенный для оптимизации каталога промышленных товаров Минпромторга РФ. Этот сервис позволяет упростить поиск необходимой продукции и улучшить качество данных в каталоге.
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Система ИИ успешно выявила и исправила более 750 тысяч ошибок в данных каталога, что повысило надежность информации. Она также обнаружила и исправила более 30 тысяч несоответствий данных каталога стандартам государственных закупок. Благодаря этому сервису удалось создать и обновить шаблоны описаний для более чем 25 тысяч товаров, что существенно сократило количество ошибок и увеличило скорость ввода данных.
Кроме того, сервис улучшил поиск по запросу на естественном языке и увеличил релевантность результатов поиска вдвое при одновременном утроении количества найденных товаров и ускорении скорости поиска на 45%.
Источник:РИА Новости
Автор:Ингела Воробьева