В Иннополисе создали систему для ускорения выявления рака желудка

В Иннополисе создали систему для ускорения выявления рака желудкаУже существует более 20 разновидностей опухолей желудка
В пресс-службе Университета Иннополис рассказали, что российские ученые создали систему, использующую искусственный интеллект для автоматического анализа результатов биопсии с целью ускорить выявление признаков рака желудка и повысить точность диагнозов, пишет ТАСС.
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Она разработана при участии Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта Университета Иннополис и Московского клинического научного центра имени А. С. Логинова.
Система обрабатывает данные, полученные в результате биопсии тканей желудка, и сопоставляет их с базой данных, содержащей образцы патологий клеток, характерных для онкозаболеваний желудка. В случае расхождения мнений врача и системы, дается рекомендация на дополнительное микроскопическое исследование материала, уточняют в пресс-службе.
Данная разработка становится актуальной, так как существует более 20 разновидностей опухолей желудка, и их точное диагностирование становится сложной задачей. Директор исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта на базе Университета Иннополис Рамиль Кулеев отмечает, что Университет Иннополис уже имеет опыт в создании ИИ-систем для обнаружения патологий в других областях медицины, таких как легкие и головной мозг.