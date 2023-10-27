В Иннополисе создали систему для ускорения выявления рака желудка

Она разработана при участии Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта Университета Иннополис и Московского клинического научного центра имени А. С. Логинова.

Система обрабатывает данные, полученные в результате биопсии тканей желудка, и сопоставляет их с базой данных, содержащей образцы патологий клеток, характерных для онкозаболеваний желудка. В случае расхождения мнений врача и системы, дается рекомендация на дополнительное микроскопическое исследование материала, уточняют в пресс-службе.

Данная разработка становится актуальной, так как существует более 20 разновидностей опухолей желудка, и их точное диагностирование становится сложной задачей. Директор исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта на базе Университета Иннополис Рамиль Кулеев отмечает, что Университет Иннополис уже имеет опыт в создании ИИ-систем для обнаружения патологий в других областях медицины, таких как легкие и головной мозг.