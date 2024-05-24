В Иннополисе запустили тестирование беспилотного электробуса

Электробус вмещает 10 пассажиров и оборудован системой автономного управления. Для обеспечения безопасности пассажиров на время испытаний в салоне работает оператор. Во время тестов автобус движется со скоростью 10 км/ч и выполняет по расписанию 2−3 рейса в день, добавили в пресс-службе.

Техническое оснащение беспилотного автобуса включает три лидара, ультразвуковые датчики и камеру для отслеживания элементов дорожной инфраструктуры. Главная задача проекта — пройти 500 км в беспилотном режиме без инцидентов. Планируется улучшить систему навигации и внедрить систему диспетчеризации для автоматизированного управления автобусом.