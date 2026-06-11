В институте AIRI нашли способ ускорить работу нейросетей без потери качества

Подход связан с гипотезой, сформулированной около 30 лет назад академиком Евгением Тыртышниковым. Ранее ее удавалось доказать только для ограниченного случая матриц 2×4, а теперь принцип расширен на таблицы с неограниченным числом строк.

По словам старшего научного сотрудника Института AIRI Михаила Паутова, метод может повысить эффективность систем машинного обучения, включая чат-боты, поисковые системы и рекомендательные сервисы. Также он позволяет создавать более компактные нейросети, способные работать автономно без подключения к облачным сервисам.