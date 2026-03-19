Опубликовано 19 марта 2026, 23:57
В Институте Карпинского рассказали о роли ИИ в геологоразведке

Нейросети ищут полезные ископаемые, но не заменяют геологов
Специалисты Института Карпинского считают, что искусственный интеллект (ИИ) становится важным инструментом в геологоразведке, но полностью заменить человека не может. По их мнению, алгоритмы способны находить скрытые закономерности и ускорять обработку данных, но интерпретировать результаты с точки зрения геологии должен эксперт.
ИИ помогает минимизировать риски при бурении и сокращать расходы. Например, в нефтегазовой отрасли модели глубокого обучения делают проекты экономически выгоднее. Однако у технологий есть ограничения. Алгоритмы обучаются на известных месторождениях и часто ищут похожие участки, упуская новые типы рудных объектов. Кроме того, малоизученные территории остаются без внимания из-за нехватки данных.

В институте применяют комбинированный подход: совмещают геолого-генетический анализ и эмпирико-статистические методы. Это позволяет прогнозировать процессы независимо от изученности территории. Уже ведутся поисковые работы на площадях, выделенных по такой методике. В полевой сезон 2026 года планируется заверка участков, которые могут стать новыми месторождениями.