В Йошкар-Оле создали цифрового двойника главы для обработки обращений

Опубликовано 04 декабря 2024, 18:491 мин.
В Йошкар-Оле создали цифрового двойника главы для обработки обращенийНовый проект улучшит связь с жителями через интернет-приемную
В Йошкар-Оле разработали цифрового двойника главы города, который поможет оперативно обрабатывать обращения жителей. Этот проект был инициирован для улучшения обратной связи и более эффективной работы с запросами горожан. Ожидается, что использование цифровых технологий повысит скорость реагирования на обращения и освободит время для муниципальных служащих, позволяя им решить больше задач.
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Как отметил Лев Покровский, и.о. председателя Собрания депутатов, новый цифровой инструмент поможет депутатам и сотрудникам аппарата быстрее реагировать на запросы жителей, передавать информацию заявителям и контролировать выполнение поручений. Он подчеркнул важность этого подхода для повышения эффективности работы городского собрания.
Цифровой двойник был создан для социальной сети «ВКонтакте» и является частью интернет-приемной. Алгоритмы проекта помогут обрабатывать обращения более оперативно. Сергей Якунин, советник мэра Йошкар-Олы по цифровой трансформации, сообщил, что это лишь первый этап, и в будущем в проект планируется внедрение технологий искусственного интеллекта для дальнейшего улучшения обработки запросов.