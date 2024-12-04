В Йошкар-Оле создали цифрового двойника главы для обработки обращений

Как отметил Лев Покровский, и.о. председателя Собрания депутатов, новый цифровой инструмент поможет депутатам и сотрудникам аппарата быстрее реагировать на запросы жителей, передавать информацию заявителям и контролировать выполнение поручений. Он подчеркнул важность этого подхода для повышения эффективности работы городского собрания.

Цифровой двойник был создан для социальной сети «ВКонтакте» и является частью интернет-приемной. Алгоритмы проекта помогут обрабатывать обращения более оперативно. Сергей Якунин, советник мэра Йошкар-Олы по цифровой трансформации, сообщил, что это лишь первый этап, и в будущем в проект планируется внедрение технологий искусственного интеллекта для дальнейшего улучшения обработки запросов.