В Иркутске появится Передовая инженерная школа

Опубликовано 21 июня 2024, 21:22
1 мин.
В Иркутске появится Передовая инженерная школаПри поддержке Госкорпорации Ростех
Госкорпорация Ростех активно поддерживает создание Передовой инженерной школы «АвиаПромТех» на базе Иркутского национального исследовательского технического университета.
© Ferra.ru
Школа будет фокусироваться на разработке инновационных решений в авиастроении и цифровизации производства. Решения об этом были приняты на совещании в правительстве Иркутской области, где участвовала управляющий директор по кооперации науки и бизнеса Ростеха Елена Дружинина.
В рамках проекта планируется разработка новых материалов, автоматизация производственных процессов и использование передовых технологий в авиастроении и робототехнике.
Помимо этого, визит в Иркутск включал рабочие встречи с ключевыми предприятиями, такими как Иркутский авиационный завод, где обсуждались научные задачи и перспективы сотрудничества с научными институтами.