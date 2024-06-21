В Иркутске появится Передовая инженерная школа

Школа будет фокусироваться на разработке инновационных решений в авиастроении и цифровизации производства. Решения об этом были приняты на совещании в правительстве Иркутской области, где участвовала управляющий директор по кооперации науки и бизнеса Ростеха Елена Дружинина.

В рамках проекта планируется разработка новых материалов, автоматизация производственных процессов и использование передовых технологий в авиастроении и робототехнике.

Помимо этого, визит в Иркутск включал рабочие встречи с ключевыми предприятиями, такими как Иркутский авиационный завод, где обсуждались научные задачи и перспективы сотрудничества с научными институтами.