В Иркутске предложили построить водозабор для очистки загрязненных подземных вод

В Иркутске предложили построить водозабор для очистки загрязненных подземных водНа площадке Байкальского целлюлозно-бумажного комбината
Генеральный директор компании "Байкал.Центр" (структура ВЭБ.РФ) Антон Григоров в беседе с ТАСС рассказал, что на площадке Байкальского целлюлозно-бумажного комбината в Иркутской области необходимо построить водозабор для очистки загрязненных подземных вод.
Мы обследовали ореол загрязненных подземных вод, он ровно такой же, каким был при действующем БЦБК. Единственный способ с ним работать - это запустить перехватывающий водозабор, и после ликвидации ТЭЦ в течение нескольких лет этот купол будет ликвидирован. Предложения по этому вопросу представлены в Минприроды России. Минприроды думает, по каким программам профинансировать запуск этого водозабора. То есть его надо сначала запроектировать, построить и запустить его работу примерно на 7-10 лет.
По словам Антона Григорьева, эта проблема была еще при действующим целлюлозно-бумажном комбинате и комбинат решал ее, построив систему водозабора. Но сейчас он уже не работает.