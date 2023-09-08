В Иркутске предложили построить водозабор для очистки загрязненных подземных вод

Мы обследовали ореол загрязненных подземных вод, он ровно такой же, каким был при действующем БЦБК. Единственный способ с ним работать - это запустить перехватывающий водозабор, и после ликвидации ТЭЦ в течение нескольких лет этот купол будет ликвидирован. Предложения по этому вопросу представлены в Минприроды России. Минприроды думает, по каким программам профинансировать запуск этого водозабора. То есть его надо сначала запроектировать, построить и запустить его работу примерно на 7-10 лет.