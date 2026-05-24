Опубликовано 24 мая 2026, 15:23
В Иркутске спасли 5-месячную девочку со сложнейшим пороком сердца

Операцию провели по уникальной методике
Ученые национального медицинского исследовательского центра имени Мешалкина помогли иркутским коллегам прооперировать пятимесячную девочку с тетрадой Фалло. Это порок сердца, сочетающий сразу четыре аномалии. Радикальная технология коррекции была разработана в Иране пять лет назад. В России выполнено не более 50 таких операции, пишет РИА Новости.
Заведующий научно-исследовательским отделом врожденных пороков сердца Илья Сойнов пояснил, что это самый маленький ребенок по возрасту и весу, которому провели подобное вмешательство. Пораженный клапан легочной артерии заменили не искусственным протезом, а клапаном, сформированным из ушка правого предсердия самой пациентки. Такой клапан растет вместе с ребенком и позволяет избежать повторных операций.

Врачи закрыли дефект перегородки, иссекли гипертрофированную сердечную мышцу и выполнили пластику выводного отдела желудочка. Главврач Иркутской областной детской больницы Юрий Козлов отметил, что теперь пациенты могут получать лучшую медицинскую помощь в регионе. Девочка восстанавливается после операции.

Источник: РИА Новости
Автор:Ингела Воробьева
