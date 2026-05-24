В Иркутске спасли 5-месячную девочку со сложнейшим пороком сердца

Заведующий научно-исследовательским отделом врожденных пороков сердца Илья Сойнов пояснил, что это самый маленький ребенок по возрасту и весу, которому провели подобное вмешательство. Пораженный клапан легочной артерии заменили не искусственным протезом, а клапаном, сформированным из ушка правого предсердия самой пациентки. Такой клапан растет вместе с ребенком и позволяет избежать повторных операций.

Врачи закрыли дефект перегородки, иссекли гипертрофированную сердечную мышцу и выполнили пластику выводного отдела желудочка. Главврач Иркутской областной детской больницы Юрий Козлов отметил, что теперь пациенты могут получать лучшую медицинскую помощь в регионе. Девочка восстанавливается после операции.