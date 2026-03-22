22 марта 2026
В Иркутской области внедрили ИИ для диагностики и лечения пациентов
В Иркутской области создана система искусственного интеллекта (ИИ) для поддержки врачей. По словам вице-премьера Дмитрия Григоренко, посетившего регион, нейросеть помогает не только при постановке диагнозов, но и дает рекомендации по назначению препаратов, а также используется в ходе хирургических вмешательств. При этом окончательное решение остается за человеком.
ИИ обрабатывает большие массивы данных о пациентах, которые обращались за медицинской помощью, анализирует причины заболеваний и формирует предложения для врачей. Григоренко отметил, что такой подход применяется в одной из больниц региона и произвел на него большое впечатление.
Губернатор Игорь Кобзев добавил, что регион заинтересован в использовании искусственного интеллекта и в других сферах: в лесной промышленности, добыче полезных ископаемых и государственном управлении.