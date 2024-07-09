В Иркутской области запустят федеральный центр химии

Опубликовано 09 июля 2024, 12:29
1 мин.
В Иркутской области запустят федеральный центр химииК 2028 году
Запуск первой очереди федерального центра химии в Усолье-Сибирском в Иркутской области запланирован на конец 2027 — начало 2028 года. Об этом сообщило правительство региона после заседания координационного совета по промышленности Минпромторга России.
© Ferra.ru
Совещание прошло под председательством министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова и губернатора Иркутской области Игоря Кобзева на выставке «Иннопром-2024». К 2036 году центр станет крупнейшей промышленной площадкой в России в области малой и среднетоннажной химии с объемом производства более 2,8 млн тонн. Ожидается создание 10 тысяч рабочих мест.
На бывшем предприятии «Усольехимпром» ведутся работы по ликвидации вреда окружающей среде. Также создается комплекс «Восток» для переработки отходов химических производств. К 2028 году планируется ввод двух новых энергоблоков на ТЭЦ в Усолье-Сибирском, что увеличит мощность на 460 мегаватт.