В ИТМО создали ИИ-платформу для обработки медицинских данных

Опубликовано 26 июля 2026, 15:021 мин.
В ИТМО создали ИИ-платформу для обработки медицинских данныхСистема собирает историю болезни из разных документов
Ученые молодежной лаборатории «Цифровые технологии в общественном здоровье» Университета ИТМО разработали платформу MAS-EHR для автоматизации обработки медицинских документов. Система объединяет данные из сканов, таблиц и текстовых записей в единую структурированную историю пациента, пишут «Известия».
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Платформа использует мультиагентную архитектуру: один модуль распознает текст, другой удаляет персональные данные, а языковые модели извлекают диагнозы, симптомы, назначения и результаты анализов. Информация приводится к стандартам МКБ-10 и SNOMED CT. Финальная проверка выполняется LLM-модулем, который сравнивает результат с исходными документами.
Разработка проходит тестирование в российских медицинских учреждениях и готовится к пилотному запуску. По словам разработчиков, система должна сократить время подготовки данных для врачей и обучения медицинских ИИ-сервисов. Перед масштабным внедрением потребуется оценить точность работы платформы и качество обработки информации.
Источник:Известия
Автор:Ингела Воробьева
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