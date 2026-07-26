В ИТМО создали ИИ-платформу для обработки медицинских данных

Платформа использует мультиагентную архитектуру: один модуль распознает текст, другой удаляет персональные данные, а языковые модели извлекают диагнозы, симптомы, назначения и результаты анализов. Информация приводится к стандартам МКБ-10 и SNOMED CT. Финальная проверка выполняется LLM-модулем, который сравнивает результат с исходными документами.

Разработка проходит тестирование в российских медицинских учреждениях и готовится к пилотному запуску. По словам разработчиков, система должна сократить время подготовки данных для врачей и обучения медицинских ИИ-сервисов. Перед масштабным внедрением потребуется оценить точность работы платформы и качество обработки информации.