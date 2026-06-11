В ИТМО создали ИИ-систему для оценки градостроительных проектов

Опубликовано 11 июня 2026, 07:231 мин.
В ИТМО создали ИИ-систему для оценки градостроительных проектовПлатформа анализирует последствия застройки
В пресс-службе Университета ИТМО сообщили, что ученые вуза разработали программный комплекс Urbanomy, предназначенный для оценки экономических и социальных последствий градостроительных решений. Система использует технологии машинного обучения и LLM-агентов, а также работает с открытыми пространственными, кадастровыми и социально-экономическими данными, пишет ТАСС.
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Платформа прогнозирует стоимость земли, анализирует влияние новых дорог и сервисов, оценивает инвестиционную привлекательность территорий и помогает выявлять противоречия между интересами жителей, бизнеса и города. Также Urbanomy формирует карты, графики и аналитические заключения, отметили в пресс-службе.
Сейчас комплекс проходит тестирование. В Омске его используют совместно с Институтом территориального планирования «Град» для оценки влияния новых дорог на стоимость земельных участков. Еще один пилотный проект реализуется с Научно-исследовательским институтом перспективного градостроительства на территории Гатчины.