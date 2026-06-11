В ИТМО создали ИИ-систему для оценки градостроительных проектов

Платформа прогнозирует стоимость земли, анализирует влияние новых дорог и сервисов, оценивает инвестиционную привлекательность территорий и помогает выявлять противоречия между интересами жителей, бизнеса и города. Также Urbanomy формирует карты, графики и аналитические заключения, отметили в пресс-службе.

Сейчас комплекс проходит тестирование. В Омске его используют совместно с Институтом территориального планирования «Град» для оценки влияния новых дорог на стоимость земельных участков. Еще один пилотный проект реализуется с Научно-исследовательским институтом перспективного градостроительства на территории Гатчины.