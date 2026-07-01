В ИТМО создали первую ИИ-модель для проектирования сверхтонкой оптики

Опубликовано 01 июля 2026, 15:061 мин.
В ИТМО создали первую ИИ-модель для проектирования сверхтонкой оптикиНовая система MetaDiT
В пресс-службе университета ИТМО сообщили, что ученые вуза создали первую в мире генеративную модель искусственного интеллекта (ИИ) MetaDiT для автоматического проектирования метаповерхностей — сверхтонких оптических элементов, управляющих светом на наноуровне. Разработка велась около полутора лет на базе совместного центра в Харбинском инженерном университете в Циндао, пишет ТАСС.
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Модель подбирает не только рисунок наноструктуры, но и ключевые параметры: толщину метаатома, показатель преломления и период решетки. Сначала она «читает» график желаемого спектра, затем из хаотичной заготовки собирает готовую структуру. Это позволяет создавать компактную оптику для VR-устройств, сенсоров, медицинского оборудования и фотонных чипов.
MetaDiT показала высокую точность и стабильность в тестах. Ученые планируют научить модель учитывать производственные ограничения и перейти к созданию полноценных оптических устройств. Статья принята на конференцию AAAI-26 в Сингапуре, отметили в пресс-службе.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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