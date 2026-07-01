В ИТМО создали первую ИИ-модель для проектирования сверхтонкой оптики

Модель подбирает не только рисунок наноструктуры, но и ключевые параметры: толщину метаатома, показатель преломления и период решетки. Сначала она «читает» график желаемого спектра, затем из хаотичной заготовки собирает готовую структуру. Это позволяет создавать компактную оптику для VR-устройств, сенсоров, медицинского оборудования и фотонных чипов.

MetaDiT показала высокую точность и стабильность в тестах. Ученые планируют научить модель учитывать производственные ограничения и перейти к созданию полноценных оптических устройств. Статья принята на конференцию AAAI-26 в Сингапуре, отметили в пресс-службе.