В ИТМО создали систему для оценки бактерий с помощью смартфона

Разработка позволяет отслеживать рост термофильных стрептококков — бактерий, широко используемых в производстве кисломолочной продукции. Вместо сложного лабораторного оборудования достаточно сделать снимок чашки Петри, отправить его в специального Telegram-бота, и получить точный результат.

Алгоритм анализирует цвет среды, в которой растут бактерии, сравнивая его с набором эталонных изображений. Система точно определяет границы снимка, удаляет лишние детали и рассчитывает кислотность с точностью до 0,01 единицы.

Такой подход может быть полезен как на производстве, так и в учебных целях, например, для школьных экспериментов. Кроме того, разработчики рассматривают возможность применения технологии для оценки состояния полости рта. Используя специальный гель и смартфон, можно будет выявить повышенную кислотность, связанную с риском развития кариеса.