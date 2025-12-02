В Иваново построят комплекс для медицинского приборостроения

Опубликовано 02 декабря 2025, 18:551 мин.
В Иваново построят комплекс для медицинского приборостроенияПроект включает предприятие, технопарк и центр подготовки кадров
В Иваново создадут крупный комплекс, включающий современное предприятие медицинского приборостроения, технопарк и центр подготовки кадров. Инициатором проекта выступила компания «Нейрософт», которая является инвестором.
По словам губернатора Станислава Воскресенского, совместно с Минпромторгом России определены меры государственной поддержки. Проект позволит увеличить разработку новых продуктов и нарастить выпуск оборудования с использованием роботизации и автоматизации. Для подготовки специалистов на площадке откроют центр компетенций для отрасли совместно с вузами и колледжами.
Глава региона также сообщил о сохранении льготных налоговых ставок для малого и среднего бизнеса до конца 2028 года. Оборудование «Нейрософта» уже используется в медицинских учреждениях Ивановской области, включая госпиталь ветеранов войн и клинику медуниверситета.