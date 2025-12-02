В Иваново построят комплекс для медицинского приборостроения

По словам губернатора Станислава Воскресенского, совместно с Минпромторгом России определены меры государственной поддержки. Проект позволит увеличить разработку новых продуктов и нарастить выпуск оборудования с использованием роботизации и автоматизации. Для подготовки специалистов на площадке откроют центр компетенций для отрасли совместно с вузами и колледжами.

Глава региона также сообщил о сохранении льготных налоговых ставок для малого и среднего бизнеса до конца 2028 года. Оборудование «Нейрософта» уже используется в медицинских учреждениях Ивановской области, включая госпиталь ветеранов войн и клинику медуниверситета.