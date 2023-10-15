В Ивановской области восстановят молокоперерабатывающий завод

Российский бизнесмен Владимир Лисин, новый собственник завода, планирует возобновить производство к 2024 году.

По информации пресс-службы регионального правительства, на предприятии уже начались работы по ремонту производственных цехов и оборудования. В ближайшее время также начнется набор персонала, и на первом этапе для производства потребуется около 120 человек, включая бывших сотрудников завода.

По словам Владимира Лисина, предприятие сохраняет оборудование, что облегчит процесс восстановления. Первые продукты ожидаются на рынке весной 2024 года, и они будут представлены в первую очередь в Ивановской области.

Лисин подчеркнул, что благодаря сотрудничеству с региональным правительством и реконструкции предприятия, они смогут предоставить качественные молочные продукты и восстановить работу ивановского молокозавода.