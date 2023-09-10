В Кабардино-Балкарии заработал новый плодоперерабатывающий комплекс

По словам пресс-службы, глава КБР Казбек Коков ознакомился с работой нового плодоперерабатывающего комплекса мощностью 240 тонн в сутки. Он запущен на предприятии «Каббалкрастениеводство». В комплекс входит восемь современных плодохранилищ, чья общая площадь составляет 17,4 тыс. тонн. В функции комплекса входит выращивание, хранении, переработке, сортировке, упаковке плодов.

«Предприятие выпускает соки и стерильное яблочное пюре для детского питания и кондитерских фабрик, выполняя тем самым задачи импортозамещения и продовольственной безопасности», – сообщили в пресс-службе главы и правительства региона

Также владельцы личных хозяйств могу сдавать свой урожай на комплекс.