В Кабардино-Балкарском университете разработали приложение для студентов

Мобильное приложение доступно для установки на смартфоны студентов, а также через личный кабинет на образовательном портале КБГУ «Открытый университет». Пользователи могут выбирать уровень сложности учебной программы, что позволяет адаптировать пособие под свои нужды, отметили в пресс-службе.

Приложение включает три уровня сложности. Первый уровень направлен на развитие аналитических способностей и составление планов занятий. Второй уровень помогает в подготовке научных сообщений и разработке образовательных проектов. Третий уровень предназначен для написания курсовых работ и статей с использованием современных технологий, добавили в пресс-службе.