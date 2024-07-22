В Кабардино-Балкарском университете разработали приложение для студентов

Опубликовано 22 июля 2024, 22:38
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В Кабардино-Балкарском университете разработали приложение для студентовОно содержит учебное пособие
Кабардино-Балкарский государственный университет (КБГУ) разработал мобильное приложение, содержащее электронное учебное пособие по педагогике. Как сообщает пресс-служба университета, новая программа включает практические задания, методические указания и планы семинаров, структурированные по уровням сложности.
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Мобильное приложение доступно для установки на смартфоны студентов, а также через личный кабинет на образовательном портале КБГУ «Открытый университет». Пользователи могут выбирать уровень сложности учебной программы, что позволяет адаптировать пособие под свои нужды, отметили в пресс-службе.
Приложение включает три уровня сложности. Первый уровень направлен на развитие аналитических способностей и составление планов занятий. Второй уровень помогает в подготовке научных сообщений и разработке образовательных проектов. Третий уровень предназначен для написания курсовых работ и статей с использованием современных технологий, добавили в пресс-службе.