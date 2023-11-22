В каких городах России меньше всего доверяют распродажам в Чёрную пятницу

Аналитики обратили внимание на различия в мнениях российских граждан о предстоящих распродажах, особенно на площадках Ozon и Wildberries. Исследование, проведенное Pro-Vision Communications, анализировало более 6000 упоминаний пользователей соцсетей за последние 2 месяца и выявило явные тенденции в зависимости от региона проживания.

Самыми критически настроенными к акциям распродаж оказались жители Тамбова, Омска, Петрозаводска, Тольятти и Пскова. Они убеждены, что маркетплейсы обманывают пользователей, предлагая невыгодные условия во время ноябрьских распродаж.

В южных регионах и центре страны, таких как Ставрополь, Гусь-Хрустальный, Киров, Кострома и Ижевск, доверие к распродажам выше, и половина населения относится к ним позитивно.