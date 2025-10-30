В России
Опубликовано 30 октября 2025, 00:48
1 мин.

В Калининграде появился Центр когнитивного здоровья

Пациентов будут лечить с помощью ИИ и VR-технологий
В Калининграде на базе Университетской клиники БФУ имени И. Канта начал работу Центр когнитивного здоровья. Это первый подобный проект в России, где для диагностики и лечения когнитивных нарушений применяются технологии искусственного интеллекта, VR-системы и когнитивные тренинги.
В Калининграде появился Центр когнитивного здоровья

© Ferra.ru

Центр создан при поддержке Минздрава Калининградской области и Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени И. П. Павлова. В работе участвуют специалисты из Калининграда, Москвы и Санкт-Петербурга, включая неврологов, эндокринологов, психологов и врачей функциональной диагностики.

Одной из задач центра станет помощь пациентам с нейродегенеративными заболеваниями, болезнью Альцгеймера и другими нарушениями памяти и внимания. Врачам помогут разработки Балтийского центра нейротехнологий — «Рискометр когнитивных нарушений» и аппаратно-программный комплекс «Нейродоплер». Для терапии будут использоваться VR-технологии, транскраниальная магнитная стимуляция и индивидуальные когнитивные тренинги.

По итогам лечения специалисты будут формировать персональные рекомендации и отслеживать состояние пациентов при повторной диагностике.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#В России
,
#Россия
,
#медицина