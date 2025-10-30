В Калининграде появился Центр когнитивного здоровья

Центр создан при поддержке Минздрава Калининградской области и Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени И. П. Павлова. В работе участвуют специалисты из Калининграда, Москвы и Санкт-Петербурга, включая неврологов, эндокринологов, психологов и врачей функциональной диагностики.

Одной из задач центра станет помощь пациентам с нейродегенеративными заболеваниями, болезнью Альцгеймера и другими нарушениями памяти и внимания. Врачам помогут разработки Балтийского центра нейротехнологий — «Рискометр когнитивных нарушений» и аппаратно-программный комплекс «Нейродоплер». Для терапии будут использоваться VR-технологии, транскраниальная магнитная стимуляция и индивидуальные когнитивные тренинги.

По итогам лечения специалисты будут формировать персональные рекомендации и отслеживать состояние пациентов при повторной диагностике.