В Калининграде появится технопарк на базе университета

По соглашению, планируется открыть учебно-научные лаборатории по проведению экспериментальной работы с космическими аппаратами Cubsat и электроракетными двигателями. ОКБ «Факел» присоединится к проектированию технопарка и финансированию его оборудования.

Также в университете сообщили о запуске сетевой программы по физике для подготовки кадров в сфере космической промышленности при поддержке ОКБ «Факел» и Московского авиационного института. В рамках программы магистранты будут изучать технологии производства двигательных установок для космических аппаратов.

Строительство кампуса БФУ началось в 2023 году и ожидается, что объекты будут введены в эксплуатацию к IV кварталу 2025 года. Кампус будет включать шесть учебных корпусов, два общежития и инфраструктуру для студентов, включая зоны для занятий спортом и коворкинги.