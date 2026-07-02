В России
Опубликовано 02 июля 2026, 18:15
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В Калининграде создали прибор для оценки кровотока мозга

Устройство помогает при Альцгеймере
В Балтийском федеральном университете (БФУ) имени Иммануила Канта создали мобильный прибор для оценки кровотока в мозговых артериях. Разработка применяется при диагностике и реабилитации когнитивных нарушений, включая болезнь Альцгеймера. Устройство запатентовано, пишет ТАСС.
В Калининграде создали прибор для оценки кровотока мозга

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По словам врача функциональной диагностики центра когнитивного здоровья БФУ Екатерины Андреевой, прибор позволяет одновременно проводить ультразвуковое исследование и выполнять когнитивные задания. В процессе врачи отслеживают изменения кровотока и сразу корректируют программу восстановления пациента.

Технология основана на доплерометрии и эффекте Доплера, при котором анализируется изменение ультразвуковых волн при отражении от движущейся крови. Устройство компактное, работает с ультразвуковыми исследованиями и обеспечивает быстрый результат, добавила Андреева.

Разработка помогает оценивать широкий спектр когнитивных нарушений, включая деменцию и последствия травм. В центре когнитивного здоровья БФУ отметили, что прибор отличается точностью и удобством по сравнению с существующими решениями.

Разработка велась совместно с медицинским университетом имени академика Павлова.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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