В Калининградской области начали производство IP-видеокамер

Опубликовано 26 декабря 2024, 20:571 мин.
В Калининградской области начали производство IP-видеокамерДля видеонаблюдения
Завод АО «НПО Цифровые Телевизионные Системы» (ЦТС), расположенный в «Технополисе GS» в Гусеве (Калининградская область), приступил к производству IP-видеокамер для видеонаблюдения. До конца января планируется собрать 4,2 тысячи камер. Ожидается, что скорость производства одной камеры составит всего 2 минуты. Первая партия в 1 тысячу штук уже была отгружена заказчику.
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IP-видеокамеры предназначены для систем охранного и технологического видеонаблюдения. Эти устройства входят в реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга РФ. Камеры собраны на заводе ЦТС по заказу компании Qtech, а процесс включает сборку электронных модулей, тестирование и упаковку.
Современные камеры оснащены отечественным программным обеспечением, что позволяет использовать их в рамках программы импортозамещения. Оборудование будет востребовано госучреждениями, госкорпорациями и предприятиями ВПК для повышения уровня безопасности и интеграции в системы охраны объектов.