В Калининградской области начали производство IP-видеокамер

IP-видеокамеры предназначены для систем охранного и технологического видеонаблюдения. Эти устройства входят в реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга РФ. Камеры собраны на заводе ЦТС по заказу компании Qtech, а процесс включает сборку электронных модулей, тестирование и упаковку.

Современные камеры оснащены отечественным программным обеспечением, что позволяет использовать их в рамках программы импортозамещения. Оборудование будет востребовано госучреждениями, госкорпорациями и предприятиями ВПК для повышения уровня безопасности и интеграции в системы охраны объектов.