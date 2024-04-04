В Калининградской области построят базу для криогенного производства

Производимые продукты, такие как жидкий и газообразный азот, технический кислород и медицинский кислород, будут поставляться на предприятия региона и в медицинские учреждения. Общий объем инвестиций в проект превышает 1,5 миллиарда рублей, отметили в пресс-службе.

Данный проект имеет стратегическое значение для региона, так как в Калининградской области отсутствует производство криогенных продуктов разделения воздуха полного цикла. Создание базы для криогенного производства позволит обеспечить территорию необходимыми ресурсами и поддержать развитие промышленности области.