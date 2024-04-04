В Калининградской области построят базу для криогенного производства

Опубликовано 04 апреля 2024, 20:15
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В Калининградской области построят базу для криогенного производстваИнвестиции в проект около 1,5 миллиарда рублей
В пресс-службе правительства Калининградской области сообщили, что опытно-конструкторское бюро "Факел" получило разрешение на строительство базы для производства криогенных продуктов в индустриальном парке Храброво в области. Производственный комплекс будет занимать два гектара и включать криогенный цех.
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Производимые продукты, такие как жидкий и газообразный азот, технический кислород и медицинский кислород, будут поставляться на предприятия региона и в медицинские учреждения. Общий объем инвестиций в проект превышает 1,5 миллиарда рублей, отметили в пресс-службе.
Данный проект имеет стратегическое значение для региона, так как в Калининградской области отсутствует производство криогенных продуктов разделения воздуха полного цикла. Создание базы для криогенного производства позволит обеспечить территорию необходимыми ресурсами и поддержать развитие промышленности области.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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