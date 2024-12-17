В Калининградской области создали IT-кластер

Кластер будет способствовать активному взаимодействию между бизнесом, государственными структурами и образовательными учреждениями. Одной из ключевых задач является реализация совместных проектов, развитие профессиональных навыков у молодых специалистов, поддержка стартапов и привлечение инвестиций.

Кроме того, кластер станет важным инструментом для раскрытия кадрового потенциала региона. В начале 2025 года его состав планируется расширить, включив институты развития и образовательные организации, работающие в сфере информационных технологий.