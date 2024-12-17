В Калининградской области создали IT-кластер

Опубликовано 17 декабря 2024, 20:571 мин.
В Калининградской области создали IT-кластерПервые участники — пять местных компаний
В Калининградской области был создан кластер информационных технологий, цель которого — поддержка и развитие IT-сектора региона. Первоначальными участниками стали пять местных IT-компаний, а управляющей компанией назначена организация АНО «Цифровое развитие», подведомственная Министерству цифровых технологий и связи.
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Кластер будет способствовать активному взаимодействию между бизнесом, государственными структурами и образовательными учреждениями. Одной из ключевых задач является реализация совместных проектов, развитие профессиональных навыков у молодых специалистов, поддержка стартапов и привлечение инвестиций.
Кроме того, кластер станет важным инструментом для раскрытия кадрового потенциала региона. В начале 2025 года его состав планируется расширить, включив институты развития и образовательные организации, работающие в сфере информационных технологий.