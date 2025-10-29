В Калининградской области установят 140 зарядных станций для электромобилей

На сегодняшний день в регионе функционирует 99 зарядных станций, из которых 62 относятся к категории быстрых. В текущем году планируется установить около десяти новых станций, а в следующем — дополнительно 20−30 устройств. Рост инфраструктуры соответствует увеличению парка электромобилей: если в прошлом году их было зарегистрировано около тысячи, то сейчас количество достигло 1,3 тысячи.

Параллельно в регионе запущен первый в России каршеринг на электромобилях «Амберавто А5». Проект реализуется совместно с «Яндекс Драйв». На начальном этапе в сервисе доступно 10 машин, а к весне 2026 года их количество планируется увеличить до 100.